В Москве стартовал образовательный проект «Культурный марафон»

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В Москве 1 ноября стартовал образовательный проект для школьников «Культурный марафон».
В Москве стартовал образовательный проект «Культурный марафон»
  • ©mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства города, принять участие в марафоне может любой столичный школьник, прошедший онлайн-регистрацию. 

Проект включает тесты, задания, сценарии уроков, которые посвящены разным сферам культуры: кино, архитектуре, театру и музыке. Все участники «Культурного марафона» получат сертификаты, а победители проекта будут награждены грамотами и подарками.

В августе НСН сообщала, что в Москве пройдёт «Марафон успешных школьников».

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