В Москве стартовал образовательный проект «Культурный марафон»

В Москве 1 ноября стартовал образовательный проект для школьников «Культурный марафон».

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства города, принять участие в марафоне может любой столичный школьник, прошедший онлайн-регистрацию.

Проект включает тесты, задания, сценарии уроков, которые посвящены разным сферам культуры: кино, архитектуре, театру и музыке. Все участники «Культурного марафона» получат сертификаты, а победители проекта будут награждены грамотами и подарками.

В августе НСН сообщала, что в Москве пройдёт «Марафон успешных школьников».