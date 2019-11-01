Во Владимирской области потушили пожар в торговых рядах

Во Владимирской области в городе Петушки ликвидировали крупный пожар в торговых рядах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

РИА Новости

«Объявлена ликвидация пожара в торговых рядах», — сообщил представитель МЧС. Ранее сообщалось, что площадь пожара в Петушках составила 1,5 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.