Во Владимирской области потушили пожар в торговых рядах

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Во Владимирской области в городе Петушки ликвидировали крупный пожар в торговых рядах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Во Владимирской области потушили пожар в торговых рядах
  • РИА Новости

«Объявлена ликвидация пожара в торговых рядах», — сообщил представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Петушках составила 1,5 тыс. кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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