Голунов пришёл в суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов пришёл на заседание в Басманный суд Москвы в бронежилете в сопровождении сотрудников ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, Голунов находится под государственной защитой.

«Иван находится под госзащитой», — сказал он.

Отмечается, что Голунова сопровождали три человека в масках.

Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.

В конце октября защита Голунова подала в суд жалобу на следователя СК, заявив, что дело перестало интересовать Следственный комитет.