Голунов пришёл в суд в бронежилете
- РИА Новости
По словам адвоката Сергея Бадамшина, Голунов находится под государственной защитой.
«Иван находится под госзащитой», — сказал он.
Отмечается, что Голунова сопровождали три человека в масках.
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
В конце октября защита Голунова подала в суд жалобу на следователя СК, заявив, что дело перестало интересовать Следственный комитет.