В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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В течение недели 20 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Как отмечает издание, истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны выполнили 12 вылетов. 

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал подлой провокацией тренировочный полёт бомбардировщиков ВВС США над Чёрным морем и имитацию бомбардировки у границ Крыма.

Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News оценил этот тренировочный полёт бомбардировщиков ВВС США.

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