В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Как отмечает издание, истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны выполнили 12 вылетов.
«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал подлой провокацией тренировочный полёт бомбардировщиков ВВС США над Чёрным морем и имитацию бомбардировки у границ Крыма.
Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News оценил этот тренировочный полёт бомбардировщиков ВВС США.