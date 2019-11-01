В России начали выдавать электронные ПТС в обязательном порядке
Как сообщает РИА Новости, несмотря на это, уже выданные бумажные паспорта продолжат действовать по всей стране.
Отмечается, что обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено.
В августе российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении транспортной безопасности в стране.
Отмечалось, что закон в том числе обязывает перевозчиков предоставлять доступ к данным с технических средств подразделениям ФСБ, МВД и Ространснадзора. Также субъекты транспортной инфраструктуры будут обязаны разрабатывать и утверждать паспорта обеспечения транспортной безопасности.