В Национальном родительском комитете прокомментировали убийство ребёнка в детсаду

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН прокомментировала сообщение об убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара.

«Нам необходимо усиливать охрану всех участков, где есть люди в общем и дети в частности. Наличие охраны в детском саду — это на самом деле редкость», — заявила она.

Как напомнила Волынец, в каждом детсаду есть замок, только у сотрудников и родителей имеется электронный ключ, но технически попасть можно в любое учреждение.

«И если там сидит та же «бабушка-вахтёр, божий одуванчик», конечно, она не сможет преградить путь мужчине, если у него такие намерения и тем более если он вооружён», — добавила она.

Ранее власти НАО прокомментировали убийство ребёнка в детсаду Нарьян-Мара.