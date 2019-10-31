Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»

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Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается на сайте суда, Каковкин признан виновным в мошенничестве и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Судом установлено, что Каковкин А.С., являясь директором ООО «Торговый дом «ГРИФ», действуя группой лиц по предварительному сговору с Баскаковым А.В., 11 августа 2015 года в период времени с 09:00 по 19:00 похитил денежные средства, принадлежащие ООО «МКТ» в общей сумме 10 млн рублей», — заявили там.

Агентство уточняет, что год назад Титов сообщал о возобновлении уголовного дела против Каковкина по решению прокуратуры.

В августе в Россию с Украины вернулась Юлия Макурина — первая из женщин, включённых в так называемый лондонский список Титова.

В 2018 году Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде ареста в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в страну из-за границы.

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