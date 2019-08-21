В Россию вернулась первая женщина из «лондонского списка» Титова

В Россию 21 августа с Украины вернулась Юлия Макурина — первая из женщин, включённых в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом RT заявили в пресс-службе омбудсмена.

«В марте 2019 года Генеральная прокуратура России сообщила Уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей о том, что мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юлии Макуриной не избиралась, в международный розыск она не объявлялась. В июле от ГСУ СК России по Москве получен ответ о том, что оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Макуриной не имеется», — говорится в сообщении.

Общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади отметил, что вместе с коллегами из СК он «встретил Юлию, её мужа и двух детей на границе Украины и России, на автомобильном пограничном пункте «Три сестры» в Брянской области».

«Около двух часов заняли процедуры, всё прошло слаженно, на автоматизме. Сегодня Макурина отдохнёт, а завтра вместе с адвокатом явится к следователю и приступит к защите своих прав в рамках действующего законодательства», — заключил он.

Макуриной обвинение было предъявлено в феврале 2007 года, но ещё до этого она выехала на Украину.

Ранее бизнесмен Юрий Погиба из «списка Титова» рассказал о планах после возвращения в Россию.