В Подмосковье планируют открыть семь дорог до конца декабря

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В Московской области планируют открыть семь дорог до конца декабря, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье планируют открыть семь дорог до конца декабря
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Сначала движение должны запустить на путепроводе в Балашихе и на развязке в Красногорске. До 15 ноября откроется мост в Щёлкове и западный обход Сергиева Посада.

Ближе к Новому году запланировано открытие пешеходного перехода у жилого комплекса «Весенний» и дороги на улице 43-й Армии в Подольске. После реконструкции должно быть запущено движение на Зенинском шоссе в Люберцах.

«Сейчас, спасибо Москве, идёт большая работа по реконструкции развязки на МКАД — это тоже облегчит выезд из Красногорска и прилегающих территорий. До конца года наша задача — сдать семь объектов», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Ранее RIA56 сообщало, что трасса Оренбург — Орск передана в федеральную собственность.

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