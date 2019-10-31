В Подмосковье планируют открыть семь дорог до конца декабря

В Московской области планируют открыть семь дорог до конца декабря, сообщает телеканал «360».

Сначала движение должны запустить на путепроводе в Балашихе и на развязке в Красногорске. До 15 ноября откроется мост в Щёлкове и западный обход Сергиева Посада.

Ближе к Новому году запланировано открытие пешеходного перехода у жилого комплекса «Весенний» и дороги на улице 43-й Армии в Подольске. После реконструкции должно быть запущено движение на Зенинском шоссе в Люберцах.

«Сейчас, спасибо Москве, идёт большая работа по реконструкции развязки на МКАД — это тоже облегчит выезд из Красногорска и прилегающих территорий. До конца года наша задача — сдать семь объектов», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Ранее RIA56 сообщало, что трасса Оренбург — Орск передана в федеральную собственность.