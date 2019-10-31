Трасса Оренбург — Орск передана в федеральную собственность

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Автомобильная дорога Оренбург — Орск передана в федеральную собственность, сообщает RIA56.
Трасса Оренбург — Орск передана в федеральную собственность
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписали 29 октября.

Вопрос о возможной передаче трассы в июле поднял глава Оренбургской области Денис Паслер во время визита в регион министра транспорта России Евгения Дитриха.

По его словам, это позволит обеспечить высокий уровень обслуживания и качества дороги, поскольку требования к состоянию федеральных автодорог и их финансирование значительно выше.

Как отметил Паслер, средства регионального дорожного фонда, которые раньше шли на содержание этой дороги, будут направлены на другие дорожные объекты.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о ходе работ по ремонту дорог.

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