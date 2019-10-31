Рядом с ТПУ «Рязанская» построят ландшафтный парк
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Он отметил, что парк станет буферной зоной.
«Одним из основных ландшафтных элементов, применяемых в проекте, будет цветник переменной высоты, где высадят многолетники и густой кустарник», — заявил Кузнецов.
На территории парка установят навес-светильник, под которым можно укрыться от дождя и снега. Также предусмотрена ландшафтная подсветка растений.
ТПУ «Рязанская» будет расположен на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями Московского центрального кольца, передаёт портал мэра и правительства.
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