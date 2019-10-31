Рядом с ТПУ «Рязанская» построят ландшафтный парк

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Между транспортно-пересадочным узлом «Рязанская» и жилой зоной построят ландшафтный парк, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного архитектора столицы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.
Рядом с ТПУ «Рязанская» построят ландшафтный парк
  • © «Мосинжпроект»

Он отметил, что парк станет буферной зоной.

«Одним из основных ландшафтных элементов, применяемых в проекте, будет цветник переменной высоты, где высадят многолетники и густой кустарник», — заявил Кузнецов.

На территории парка установят навес-светильник, под которым можно укрыться от дождя и снега. Также предусмотрена ландшафтная подсветка растений.

ТПУ «Рязанская» будет расположен на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями Московского центрального кольца, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга поручили начать проектирование второй линии метро.

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