В ЯНАО увеличат ежемесячное пособие для представителей малочисленных народов Севера

В Ямало-Ненецком автономном округе увеличат ежемесячное пособие для представителей малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, сообщает URA.RU.

«Важное решение, которое мы принимаем и запускаем со следующего года, — это увеличение «кочевых» до 5 тыс. рублей. Об этом нам на каждой встрече говорили тундровики, и настало время, когда это решение надо принимать и реализовывать», — заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на данный момент такие пособия получают более 9 тыс. человек из почти 19 тыс. тундровиков.

Выплата носит заявительный характер.

Ранее депутат Государственной думы Ольга Окунева в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.