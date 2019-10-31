Финансовый омбудсмен рассказал о новой работе с населением с 28 ноября

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Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин в беседе с «Российской газетой» рассказал о новой работе с населением с 28 ноября.
Финансовый омбудсмен рассказал о новой работе с населением с 28 ноября
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Служба создана для решения имущественных споров граждан с финансовыми организациями. 1 июня омбудсмен начал рассматривать споры в сфере автострахования, а теперь его полномочия расширятся на весь страховой рынок (за исключением ОМС).

По словам Воронина, потребители смогут обращаться в случае, к примеру, недоплаты страхового возмещения за утраченное имущество или необоснованного отказа в выплате по полису страхования выезжающих за рубеж.

«Если опираться на судебную статистику, можно ожидать, что споры по иным видам страхования составят 5–6% от общего объёма, то есть примерно 15 тыс. обращений в год. Из них наибольшее количество обращений может прийтись на споры по имущественному страхованию», — сказал омбудсмен.

Финансовый уполномоченный рассматривает обращение и принимает решение в течение 15 рабочих дней. Допускается приостановка рассмотрения для проведения экспертизы, но не более чем на 10 рабочих дней.

Воронин был назначен главным финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в России в 2018 году.

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