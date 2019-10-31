Финансовый омбудсмен рассказал о новой работе с населением с 28 ноября
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Служба создана для решения имущественных споров граждан с финансовыми организациями. 1 июня омбудсмен начал рассматривать споры в сфере автострахования, а теперь его полномочия расширятся на весь страховой рынок (за исключением ОМС).
По словам Воронина, потребители смогут обращаться в случае, к примеру, недоплаты страхового возмещения за утраченное имущество или необоснованного отказа в выплате по полису страхования выезжающих за рубеж.
«Если опираться на судебную статистику, можно ожидать, что споры по иным видам страхования составят 5–6% от общего объёма, то есть примерно 15 тыс. обращений в год. Из них наибольшее количество обращений может прийтись на споры по имущественному страхованию», — сказал омбудсмен.
Финансовый уполномоченный рассматривает обращение и принимает решение в течение 15 рабочих дней. Допускается приостановка рассмотрения для проведения экспертизы, но не более чем на 10 рабочих дней.
Воронин был назначен главным финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в России в 2018 году.