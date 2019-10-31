В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в похищении подростка

Прокуратура Кировского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против шестерых местных жителей, среди которых четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства Татарстана.

Фигурантов обвиняют по статьям «вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

По версии следователей, 12 ноября 2018 года обвиняемые насильно посадили знакомого подростка в автомобиль и вывезли его в лес у озера Изумрудное для вымогательства денег.

Угрожая потерпевшему, злоумышленники потребовали отдать им 10 тыс. рублей. После отказа они вынудили подростка оформить кредит на покупку мобильного телефона стоимостью не менее 25 тыс. рублей. Фигуранты отвезли подростка сначала домой — за паспортом, после чего направились в салон сотовой связи. В кредите потерпевшему отказали.

Затем похитители всю ночь удерживали подростка в помещении рядом с одной из школ. На следующей неделе его снова привезли в салон сотовой связи, где он смог убежать и обратиться в полицию.

Дело передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

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