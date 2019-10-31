Военные лётчики России и Сербии провели учения под Астраханью

Военные лётчики России и Сербии поразили более 10 воздушных целей в ходе совместных учений «Барс-2019» в Астраханской области.

«В ходе двустороннего российско-сербского лётно-тактического учения «Барс-2019», проводимого в Астраханской области, экипажи истребителей МиГ-29СМТ уничтожили более 10 воздушных целей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что военные также отработали пуски неуправляемых ракет и стрельбу из пушки по наземным целям на полигоне Ашулук.

Ранее сообщалось, что на военном полигоне Пасулянске-Леваде проходят совместные российско-сербские учения по ПВО «Славянский щит — 2019». В ходе выполнения стрельб боевыми расчётами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» были уничтожены две воздушные и две наземные цели, имитирующие технику условного противника.