В Москве появился памятник физику-ядерщику Доллежалю

В столице появился памятник физику-ядерщику Николаю Доллежалю, сообщает «Вечерняя Москва».

Он расположен между Малой Красносельской улицей и 6-м Красносельским переулком.

«Николай Антонович вошёл в историю как создатель целого ряда уникальных реакторных установок, в том числе и первых советских промышленных реакторов, которые впоследствии стали основой ядерного щита страны», — цитирует главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

По его словам, Доллежаль также внёс огромный вклад в развитие науки и его открытия по-прежнему актуальны.

Над памятником работали заслуженный художник России Игорь Новиков, скульптор Андрей Забалуев и заслуженный архитектор России Алексей Тихонов.

Доллежаль — один из основоположников отечественной атомной энергетики и промышленности, Герой Социалистического Труда.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в сквере ИжГТУ открыли памятник конструктору Михаилу Калашникову.