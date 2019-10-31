В Москве появился памятник физику-ядерщику Доллежалю
- АГН «Москва»
Он расположен между Малой Красносельской улицей и 6-м Красносельским переулком.
«Николай Антонович вошёл в историю как создатель целого ряда уникальных реакторных установок, в том числе и первых советских промышленных реакторов, которые впоследствии стали основой ядерного щита страны», — цитирует главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.
По его словам, Доллежаль также внёс огромный вклад в развитие науки и его открытия по-прежнему актуальны.
Над памятником работали заслуженный художник России Игорь Новиков, скульптор Андрей Забалуев и заслуженный архитектор России Алексей Тихонов.
Доллежаль — один из основоположников отечественной атомной энергетики и промышленности, Герой Социалистического Труда.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в сквере ИжГТУ открыли памятник конструктору Михаилу Калашникову.