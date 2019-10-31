В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи
- РИА Новости
«Сегодня рано утром в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома, расположенного на улице Розы Люксембург, обнаружены обезглавленные тела 41-летней женщины и её 63-летней матери», — указано в сообщении.
По данным СК, ночью между 38-летним мужчиной и его супругой произошёл конфликт, в который вмешалась тёща злоумышленника. В ходе конфликта, как отмечает следствие, мужчина нанёс несколько ударов жене и тёще, после чего «отчленил их головы».
После этого подозреваемый по телефону рассказал об убийстве своей знакомой. Она приехала на место произошедшего, убедилась, что мужчина ей сказал правду, и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
В ведомстве добавили, что до прибытия следователей подозреваемый пытался покончить с собой, но прибывшие правоохранители своевременно оказали ему медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.
Решается вопрос об аресте задержанного.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области вынесли приговор в отношении пяти человек по делу об убийстве.