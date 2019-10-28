В Свердловской области вынесли приговор в отношении пяти человек по делу об убийстве

Свердловский областной суд вынес приговор в отношении пяти человек по делу об убийстве мужчины, сообщает URA.RU.

«Обвиняемые Ирина Иванова, её сын Игорь Иванов и его бывшая жена Светлана Иванова признаны виновными по статьям «Организация совершения убийства группой лиц по предварительному сговору по найму» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления», — заявила старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

По версии следователей, Ирина Иванова заказала убийство сожителя сыну и невестке, которая, в свою очередь, поручила совершить преступление сыну-подростку и его приятелю.

Заказчица убийства получила 13,5 года в колонии общего режима, сын и невестка — по 15 лет. Непосредственные исполнители, которые за год стали совершеннолетними, приговорены к 8 и 7,5 года.

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