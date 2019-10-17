В Калининградской области вынесли приговор женщине, признанной виновной в убийстве соседа

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В Калининградской области вынесли приговор женщине по делу об убийстве соседа, сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области вынесли приговор женщине, признанной виновной в убийстве соседа
  • РИА Новости

Преступление было совершено в Черняховске. Мужчина проживал в комнате, где его приютила хозяйка жилья. В январе 2019 года между ними возник словесный конфликт. Женщина взяла со стола нож, чтобы припугнуть соседа, но убивать не планировала — всё произошло случайно.

Суд при вынесении приговора учёл явку с повинной и частичное признание вины. Обвиняемая получила восемь лет в колонии общего режима.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году.

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