В Калининградской области вынесли приговор женщине, признанной виновной в убийстве соседа

В Калининградской области вынесли приговор женщине по делу об убийстве соседа, сообщает «Янтарный край».

Преступление было совершено в Черняховске. Мужчина проживал в комнате, где его приютила хозяйка жилья. В январе 2019 года между ними возник словесный конфликт. Женщина взяла со стола нож, чтобы припугнуть соседа, но убивать не планировала — всё произошло случайно.

Суд при вынесении приговора учёл явку с повинной и частичное признание вины. Обвиняемая получила восемь лет в колонии общего режима.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге установили подозреваемого в убийстве, совершённом в 1996 году.