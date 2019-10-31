На Сахалине в поликлинике произошло обрушение потолка

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В Сахалинской области комиссия регионального Минздрава ведёт расследование в связи с обрушением потолка в поликлинике в пригороде Южно-Сахалинска.
На Сахалине в поликлинике произошло обрушение потолка
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство. 

«Обрушение поликлиники в планировочном районе Луговое случилось в среду», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что строители разобрали потолочную систему, усилили конструкции и обеспечили передвижение посетителей поликлиники. Медучреждение работает в штатном режиме.

«Для выяснения причин происшествия в министерстве создана комиссия, которая подготовит официальный акт расследования», — отметили в Минздраве.

Ранее в Санкт-Петербурге обрушился строящийся паркинг.

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