На Сахалине в поликлинике произошло обрушение потолка

В Сахалинской области комиссия регионального Минздрава ведёт расследование в связи с обрушением потолка в поликлинике в пригороде Южно-Сахалинска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

«Обрушение поликлиники в планировочном районе Луговое случилось в среду», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что строители разобрали потолочную систему, усилили конструкции и обеспечили передвижение посетителей поликлиники. Медучреждение работает в штатном режиме.

«Для выяснения причин происшествия в министерстве создана комиссия, которая подготовит официальный акт расследования», — отметили в Минздраве.

Ранее в Санкт-Петербурге обрушился строящийся паркинг.