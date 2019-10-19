В Петербурге обрушился строящийся паркинг
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«На Парашютной улице обрушился строящийся паркинг в жилом комплексе «Шуваловский». Общая площадь обрушения — 200 кв. м, проводится разведка», — сказал собеседник.
Уточняется, что, по словам собственника, обрушение кровли произошло при заливке бетона.
Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Ранее в Московской области обрушилось неиспользуемое здание.