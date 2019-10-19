В Петербурге обрушился строящийся паркинг

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В МЧС России заявили об обрушении строящегося паркинга в Приморском районе Санкт-Петербурга.
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На Парашютной улице обрушился строящийся паркинг в жилом комплексе «Шуваловский». Общая площадь обрушения — 200 кв. м, проводится разведка», — сказал собеседник.

Уточняется, что, по словам собственника, обрушение кровли произошло при заливке бетона.

Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее в Московской области обрушилось неиспользуемое здание.

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