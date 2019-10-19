В Петербурге обрушился строящийся паркинг

В МЧС России заявили об обрушении строящегося паркинга в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На Парашютной улице обрушился строящийся паркинг в жилом комплексе «Шуваловский». Общая площадь обрушения — 200 кв. м, проводится разведка», — сказал собеседник.

Уточняется, что, по словам собственника, обрушение кровли произошло при заливке бетона.

Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее в Московской области обрушилось неиспользуемое здание.