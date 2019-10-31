Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

Короткая ссылка
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что закон о суверенном интернете, вступающий в силу с завтрашнего дня, предусматривает защитные меры и  должен помочь обеспечить бесперебойную работу Рунета.

При этом другой закон официально запретит микрокредитным организациям выдавать займы под залог жилплощади, в том числе доли в общем имуществе или долевом строительстве.

Также туристическим агентствам запретят с 1 ноября организовывать паломнические поездки, эти функции будут переданы религиозным организациям.

Ещё один вступающий в силу документ предусматривает, что участники незначительного ДТП с двумя автомобилями при условии отсутствия пострадавших смогут передать данные страховщикам через электронные устройства, в том числе через приложение «Госуслуги», телематическое устройство или «ЭРА-ГЛОНАСС». Это нововведение будет доступно в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.

Также будут отменены квоты на получение разрешения на временное проживание в России для граждан стран бывшего СССР, а также беженцев или получивших временное убежище в России. Также норма будет действовать на тех, кто закончил российский вуз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить