Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что закон о суверенном интернете, вступающий в силу с завтрашнего дня, предусматривает защитные меры и должен помочь обеспечить бесперебойную работу Рунета.

При этом другой закон официально запретит микрокредитным организациям выдавать займы под залог жилплощади, в том числе доли в общем имуществе или долевом строительстве.

Также туристическим агентствам запретят с 1 ноября организовывать паломнические поездки, эти функции будут переданы религиозным организациям.

Ещё один вступающий в силу документ предусматривает, что участники незначительного ДТП с двумя автомобилями при условии отсутствия пострадавших смогут передать данные страховщикам через электронные устройства, в том числе через приложение «Госуслуги», телематическое устройство или «ЭРА-ГЛОНАСС». Это нововведение будет доступно в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.

Также будут отменены квоты на получение разрешения на временное проживание в России для граждан стран бывшего СССР, а также беженцев или получивших временное убежище в России. Также норма будет действовать на тех, кто закончил российский вуз.