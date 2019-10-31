В Карачаево-Черкесии прошли учения с участием мотострелков и танкистов

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В Карачаево-Черкесии прошли учения с участием мотострелков, танкистов и лётчиков, сообщает телеканал «Звезда».
В Карачаево-Черкесии прошли учения с участием мотострелков и танкистов
  • РИА Новости

Манёвры состоялись на полигоне Кобу-Баши. Бойцы местной горной бригады должны были остановить атаку условного противника и перейти в контрнаступление, а военнослужащие из Будённовска — прорвать оборону, занять господствующие высоты и вырваться на оперативный простор.

Штабы постоянно меняли вводные, чтобы командиры научились быстро и грамотно реагировать на изменение обстановки.

К занятиям привлекли более трёх тысяч военнослужащих и несколько сотен боевых машин.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» провёл совместные учения с береговым противокорабельным ракетным комплексом «Бал».

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