Путин заявил о важности поддержки института семьи

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Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка института семьи является важной общенациональной задачей.
Путин заявил о важности поддержки института семьи
  • РИА Новости

Об этом говорится в поздравительной телеграмме Путина участникам и победителям конкурса «Семья года», опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что конкурс с каждым годом вовлекает всё больше семей из разных регионов страны.

Президент добавил, что дело поддержки института семьи требует усилий представителей всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации.

«Ваш замечательный проект в полной мере способствует этому серьёзному и очень нужному делу», — добавил он.

5 сентября российский лидер одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

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