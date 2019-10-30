В движении «Дальнобойщик» прокомментировали рейтинг регионов с самыми качественными дорогами

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Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в беседе с НСН прокомментировал рейтинг регионов с самыми качественными дорогами.
В движении «Дальнобойщик» прокомментировали рейтинг регионов с самыми качественными дорогами
  • РИА Новости

«Да, действительно, в европейской части России дороги в очень неплохом состоянии. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах дорог мало, но в них вкладывают деньги нефтяники», — заявил он.

По его словам, тенденция к улучшению состояния дорожного покрытия на федеральных и на части региональных дорог действительно есть.

В 2018 году больше всего дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, оказалось в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Ингушетии (70,4%).

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