Прокуратура в Уфе изучит книгу о Гитлере после жалоб граждан

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Специалисты башкирской прокуратуры после жалоб местных жителей проведут проверку сообщения в СМИ, согласно которому в биографической книге об Адольфе Гитлере, продаваемой в Уфе, присутствуют экстремистские мотивы.
Прокуратура в Уфе изучит книгу о Гитлере после жалоб граждан
  • РИА Новости

«Прокуратура Башкирии организовала проверку по данному сообщению в СМИ. Мы изучим эту книгу, после этого будет принято решение о необходимости проверки издания на предмет экстремизма», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее Ufa1.ru информировало, что житель Уфы был возмущён продажей в магазине «Читай-город» биографии Гитлера с портретом лидера немецкого нацизма на обложке.

24 октября в Департаменте образования Тюмени прокомментировали проведение в одной из городских школ конкурса антиэкстремистских детских рисунков для учеников вторых классов.

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