Прокуратура в Уфе изучит книгу о Гитлере после жалоб граждан
- РИА Новости
«Прокуратура Башкирии организовала проверку по данному сообщению в СМИ. Мы изучим эту книгу, после этого будет принято решение о необходимости проверки издания на предмет экстремизма», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Ufa1.ru информировало, что житель Уфы был возмущён продажей в магазине «Читай-город» биографии Гитлера с портретом лидера немецкого нацизма на обложке.
24 октября в Департаменте образования Тюмени прокомментировали проведение в одной из городских школ конкурса антиэкстремистских детских рисунков для учеников вторых классов.