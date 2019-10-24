В Тюмени объяснили идею антиэкстремистского конкурса в младшей школе

Короткая ссылка
В Департаменте образования Тюмени прокомментировали проведение в одной из городских школ конкурса антиэкстремистских детских рисунков для учеников вторых классов.
В Тюмени объяснили идею антиэкстремистского конкурса в младшей школе
  • Pixabay

«Уже пятый год этот конкурс проходит. В прошлом году, например, был конкурс видеороликов, в этом году — конкурс рисунков. В этом конкурсе закладывается тема мира, добра, толерантности», — цитирует представителя департамента РИА Новости.

При этом, по её словам, участие в конкурсе является добровольным.

«До 14 лет дают согласие родители на участие в этом конкурсе. Если родитель не считает нужным, чтобы его ребёнок участвовал, — пожалуйста, никто никого не заставляет», — уточнили в департаменте.

Там также отметили, что раньше от родителей не поступало жалоб относительно данного конкурса, который инициирован Департаментом безопасности жизнедеятельности Тюмени и направлен на «формирование у детей уважительного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий».

Ранее СМИ передавали, что родители учеников тюменской школы №67 выразили удивление после того, как их восьмилетним детям дали задание нарисовать листовки по антиэкстремистской и антитеррористической темам.

В мае уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести в школах должность специалиста по анализу соцсетей учеников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить