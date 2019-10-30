В Госдуме прокомментировали сообщения о снижении продаж лекарств в аптеках

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что продажи лекарств в российских аптеках в натуральном выражении снизились впервые с 2015 года.
В Госдуме прокомментировали сообщения о снижении продаж лекарств в аптеках
  • РИА Новости

«Да, идёт активная вакцинация. Если люди и заболевают, то болеют более легко. Подавляющее количество не болеет вообще. Заболевают по причине слабой иммунной системы, в силу возраста. Но даже на этом фоне болезнь протекает легче», — заявил он.

По его словам, если меньше дней болезни, то и меньше расходов на лекарства, которыми купируют заболевание.

Как отметил депутат, чем активнее идёт профилактика, тем меньше потребляются лекарства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DSM Group сообщал, что по итогам января — сентября 2019 года реализовано 3,8 млрд упаковок, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте продаж антидепрессантов в России.

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