В Курганской области вынесли приговор экс-главе регионального УФСИН

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Курганский городской суд вынес приговор экс-главе регионального УФСИН Ильгизу Ильясову, который получил пять с половиной лет в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает URA.RU.
В Курганской области вынесли приговор экс-главе регионального УФСИН
  • РИА Новости

Подсудимый признан виновным в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и растратах.

В качестве смягчающих обстоятельств учтено участие Ильясова в боевых действиях. Время пребывания под домашним арестом зачли день в день.

Расследованием уголовного дела занималось областное СУ СК России по материалам регионального УФСБ.

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