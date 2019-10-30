В Курганской области вынесли приговор экс-главе регионального УФСИН
- РИА Новости
Подсудимый признан виновным в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и растратах.
В качестве смягчающих обстоятельств учтено участие Ильясова в боевых действиях. Время пребывания под домашним арестом зачли день в день.
Расследованием уголовного дела занималось областное СУ СК России по материалам регионального УФСБ.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело о служебном подлоге в образовательном учреждении.