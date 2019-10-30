В Москве рассказали, как украсят город ко Дню народного единства

В столичном комплексе городского хозяйства рассказали, как будет украшена Москва в честь государственного праздника День народного единства.

Как сообщает «Российская газета», уже с 1 ноября 2019 года на билбордах, остановках и афишных стендах по всему городу будет размещено 400 тематических плакатов. 4 ноября, в день праздника, на фасадах домов на Новом Арбате, а также на фасаде Центрального телеграфа будут транслироваться специальные видеоролики. На других городских объектах включат тематическую архитектурно-художественную подсветку.

Ранее в правительстве города рассказали «Вечерней Москве» о программе празднования Дня народного единства в столице.