Самолёт из Екатеринбурга совершил вынужденную посадку в Ноябрьске

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Самолёт, вылетевший из Екатеринбурга в Новый Уренгой, приземлился на запасной аэродром в Ноябрьске из-за сильного ветра.
Самолёт из Екатеринбурга совершил вынужденную посадку в Ноябрьске
  • РИА Новости

«Самолёт летел в Новый Уренгой, однако из-за сильного порывистого бокового ветра ему пришлось приземлиться на запасной аэродром в Ноябрьске. Из-за этого и вылетит (обратно) позже», — отметили в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя.

Как передаёт URA.RU, рейс должен был вылететь в 09:35 по местному времени, однако вылет отложили на четыре часа.

Накануне в аэропорту Нового Уренгоя самолёт столкнулся с птицей после посадки.

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