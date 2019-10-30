Самолёт из Екатеринбурга совершил вынужденную посадку в Ноябрьске

Самолёт, вылетевший из Екатеринбурга в Новый Уренгой, приземлился на запасной аэродром в Ноябрьске из-за сильного ветра.

«Самолёт летел в Новый Уренгой, однако из-за сильного порывистого бокового ветра ему пришлось приземлиться на запасной аэродром в Ноябрьске. Из-за этого и вылетит (обратно) позже», — отметили в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя.

Как передаёт URA.RU, рейс должен был вылететь в 09:35 по местному времени, однако вылет отложили на четыре часа.

Накануне в аэропорту Нового Уренгоя самолёт столкнулся с птицей после посадки.