Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

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Министерство финансов России предложило ограничить стоимость телефонов, планшетов и ноутбуков, которые чиновники могут покупать на бюджетные средства.
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего постановления.

В ведомстве предложили закрепить стоимость мобильных телефонов для руководителей центрального аппарата федеральных государственных органов на уровне не более 15 тыс. рублей, планшетов — не более 60 тыс. рублей, а ноутбуков — не более 100 тыс. рублей. При этом предлагается на связь тратить не более 4 тыс. рублей в месяц.

При этом в проекте также предусмотрена стоимость гаджетов для советников и помощников. Стоимость телефона для них может составлять не более 10 тыс. рублей, связи — 2 тыс. рублей, планшета — не более 50 тыс. рублей, а ноутбука — не более 80 тыс. рублей.

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