В ЯНАО предложили ограничить использование гаджетов в школах

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В Ямало-Ненецком автономном округе предложили ограничить использование гаджетов в школах, сообщает URA.RU.
В ЯНАО предложили ограничить использование гаджетов в школах
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«Гаджеты в школе объективно не только мешают учебному процессу, но и ухудшают здоровье школьников», — заявил уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО Данило Трубицын.

По его словам, рекомендации адресованы региональным субъектам в сфере образования. Как пояснил омбудсмен, предложено рассмотреть вопрос не о тотальном запрете, а об ограничении использования гаджетов в учебном процессе.

Трубицын также отметил, что необходимые рекомендации для школ будут разработаны в ближайшие два месяца. К процессу подключат родителей и преподавателей.

«Целесообразно разработать один нормативно-правовой документ по линии окружного департамента образования и направить его во все учебные учреждения, чтобы у нас было единое понимание и правильное применение тех рекомендаций, которые есть», — добавил он.

Ранее Nation News сообщал, что лидер общественной организации «Сильная Россия» Антон Цветков прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

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