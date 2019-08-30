В ЯНАО предложили ограничить использование гаджетов в школах
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«Гаджеты в школе объективно не только мешают учебному процессу, но и ухудшают здоровье школьников», — заявил уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО Данило Трубицын.
По его словам, рекомендации адресованы региональным субъектам в сфере образования. Как пояснил омбудсмен, предложено рассмотреть вопрос не о тотальном запрете, а об ограничении использования гаджетов в учебном процессе.
Трубицын также отметил, что необходимые рекомендации для школ будут разработаны в ближайшие два месяца. К процессу подключат родителей и преподавателей.
«Целесообразно разработать один нормативно-правовой документ по линии окружного департамента образования и направить его во все учебные учреждения, чтобы у нас было единое понимание и правильное применение тех рекомендаций, которые есть», — добавил он.
Ранее Nation News сообщал, что лидер общественной организации «Сильная Россия» Антон Цветков прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.