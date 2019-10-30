В Крыму рассказали о снижении преступности в регионе

Глава МВД России по Республике Крым Павел Каранда рассказал о снижении преступности в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Третий год сохраняется тенденция по снижению преступности. Не стал исключением и этот год. Преступлений зарегистрировано на одну тысячу меньше, в том числе тяжких и особо тяжких всех видов», — заявил Каранда на пленарном заседании сессии регионального парламента.

По его словам, в 2019 году выявлено более полутора тысяч фактов мошенничества, а в среднем по стране этих преступлений совершается на 20% больше.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор членам организованной преступной группы.