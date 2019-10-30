В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС

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В Томске в результате столкновения автобуса, пожарной машины и легкового автомобиля пострадали 12 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.
В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС
  • РИА Новости

«12 человек пострадали сегодня в ДТП на проспекте Мира», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС, днём 30 октября на проспекте Мира в Томске столкнулись автобус и пожарная машина МЧС, ехавшая на вызов с включёнными проблесковыми маячками. В пресс-службе УМВД заявили, что в аварии также участвовал легковой автомобиль Nissan.

В сентябре Newinform передавал, что в Удмуртии два человека погибли при лобовом столкновении иномарок.

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