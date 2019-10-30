В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС
- РИА Новости
«12 человек пострадали сегодня в ДТП на проспекте Мира», — заявили в ведомстве.
По данным МЧС, днём 30 октября на проспекте Мира в Томске столкнулись автобус и пожарная машина МЧС, ехавшая на вызов с включёнными проблесковыми маячками. В пресс-службе УМВД заявили, что в аварии также участвовал легковой автомобиль Nissan.
В сентябре Newinform передавал, что в Удмуртии два человека погибли при лобовом столкновении иномарок.