В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС

В Томске в результате столкновения автобуса, пожарной машины и легкового автомобиля пострадали 12 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

«12 человек пострадали сегодня в ДТП на проспекте Мира», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС, днём 30 октября на проспекте Мира в Томске столкнулись автобус и пожарная машина МЧС, ехавшая на вызов с включёнными проблесковыми маячками. В пресс-службе УМВД заявили, что в аварии также участвовал легковой автомобиль Nissan.

В сентябре Newinform передавал, что в Удмуртии два человека погибли при лобовом столкновении иномарок.