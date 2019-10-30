В Приморье рассказали о дополнительной финподдержке многодетных семей

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Депутаты приморского законодательного собрания приняли поправки в краевой законопроект о социальной поддержке многодетных семей, сообщает Vostokmedia.com.
В Приморье рассказали о дополнительной финподдержке многодетных семей
  • РИА Новости

Изменения одобрены во втором и третьем чтениях. Теперь выплата в миллион рублей на покупку автомобиля станет доступной для большего числа родителей, воспитывающих шесть и более детей.

Ранее по данному законопроекту выплаты полагались только семьям, в которых один или оба родителя имели работу или занимались предпринимательской деятельностью.

Как передавал телеканал «360», около 2,2 тыс. многодетных семей получили землю в Московской области с начала 2019 года.

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