Эксперт прокомментировал пуск ракеты «Булава»

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».

По словам эксперта, это по-настоящему знаковое событие в деле обеспечения национальной безопасности России.

Как отметил Иванов, концентрация усилий на ракетах, запускаемых с земли, «обусловлена как географией России, так и её оборонительной тактикой».

Со своей стороны, полковник в отставке Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», в беседе с радио Sputnik напомнил, что «Булава» способна достигать цели противника, находящиеся на расстоянии более 8 тыс. км.

«Успешная стрельба «Князя Владимира» «Булавой» говорит о том, что у наших стратегических ядерных сил появляется достаточно мощный ядерный кулак, что может поставить на новую ступень боевые возможности российского атомного подводного флота», — считает он.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты выполнили из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура, расположенному на Камчатке.