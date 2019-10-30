Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»

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RT
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава». Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»
  • © Минобороны

Отмечается, что пуск ракеты выполнили по полигону «Кура», расположенному на Камчатке, из подводного положения в акватории Белого моря.

В ведомстве сообщили, что полёт ракеты прошёл в штатном режиме, её учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, это было зафиксировано средствами объективного контроля.

Как уточняется, закрытие района стрельбы было обеспечено с помощью судов обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Ранее сообщалось, что во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».

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