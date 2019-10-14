В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет

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Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».
В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

Об этом заявил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин. 

«В ходе учения запланировано проведение 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. Для действий авиации будут использоваться десять аэродромов на всей территории страны», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что пуски двух ракет РСМ-50 будут выполнены по полигону Чижа. Также будут выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура.

При этом на морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Чёрном, Каспийском и Охотском морях проведут практические пуски ракет морского базирования.

Ранее в Минобороны заявили, что стратегические учения ВС России пройдут 15—17 октября.

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