Стратегические учения ВС России пройдут 15-17 октября

В Минобороны России сообщили, что стратегические учения по управлению Вооружённых сил России пройдут 15-17 октября.

«В период с 15 по 17 октября пройдёт стратегическое командно-штабное учение по управлению Вооруженными силами. Целями учения являются проверка уровня подготовленности органов военного управления и совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

К участию в учении привлекаются около 12 тысяч человек личного состава, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техник.

Также сообщается, что в ходе учения будут выполнены пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования.

Ранее сообщалось, что лётчики смешанного авиационного соединения Восточного военного округа на истребителях-перехватчиках МиГ-31, многофункциональных Су-35С и бомбардировщиках Су-34 провели учения над акваторией Японского моря.