Лётчики ВВО провели учения над акваторией Японского моря
Об этом сообщила пресс-служба ВВО.
«Боевые стрельбы были проведены по специальным мишеням — светящимся авиационным бомбам, постановку которых на высоте более 9 тыс. м. осуществили экипажи истребителей Су-30СМ», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
В ходе военных учений лётчики сбили самолёты условного противника.
В конце сентября kp.ru со ссылкой на Минобороны передавало, что в Крым прибыл корабельный истребительный авиационный полк Северного флота.
Военнослужащие должны в течение месяца отработать технику взлёта и посадки с наземного испытательного тренировочного комплекса.