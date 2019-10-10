Лётчики ВВО провели учения над акваторией Японского моря

Лётчики смешанного авиационного соединения Восточного военного округа на истребителях-перехватчиках МиГ-31, многофункциональных Су-35С и бомбардировщиках Су-34 провели учения над акваторией Японского моря.

Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

«Боевые стрельбы были проведены по специальным мишеням — светящимся авиационным бомбам, постановку которых на высоте более 9 тыс. м. осуществили экипажи истребителей Су-30СМ», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В ходе военных учений лётчики сбили самолёты условного противника.

В конце сентября kp.ru со ссылкой на Минобороны передавало, что в Крым прибыл корабельный истребительный авиационный полк Северного флота.

Военнослужащие должны в течение месяца отработать технику взлёта и посадки с наземного испытательного тренировочного комплекса.