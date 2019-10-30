В России создают комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

В России специалисты занимаются разработкой досмотрового комплекса, чтобы скрыто проверять людей в аэропортах и обнаруживать запрещённые к провозу предметы.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил гендиректор Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДР) Кирилл Макаров.

По его словам, исследователи находятся в начале пути по изучению свойств терагерцового диапазона.

«В рамках этой работы мы пытаемся создать досмотровый комплекс, который позволит обнаруживать запрещённые к провозу предметы, в том числе взрывчатые вещества, оружие, которые пытается пронести человек куда-либо», — сказал он.

Он добавил, что установленные в настоящее время в аэропортах и на вокзалах комплексы используют рентгеновское излучение, влияющее на человека. По словам Макарова, создаваемый комплекс практически не будет влиять на людей.

«Кроме того, он устанавливается скрыто, то есть человек не будет видеть, контролируют его или нет. У него намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем», — сказал он.

По его словам, у специалистов НИИДР есть лабораторная установка, до конца года они «попытаются привести её в демонстрационное исполнение, чтобы предлагать заказчикам».

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