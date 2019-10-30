В ВМФ России рассказали о строительстве не имеющих аналогов в мире кораблей
Так, по его словам, «прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ведёт строительство больших десантных кораблей проекта 11711», на судостроительном заводе «Северная верфь» строят «несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и последующие их модификации».
«На Средне-Невском судостроительном заводе для флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире», — отметил Евменов.
Он рассказал, что эти корабли «выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, манёвренностью и живучестью корабля».
Также адмирал сообщил, что в Санкт-Петербурге и Татарстане «активно строятся малые ракетные корабли проекта 22800».
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг» прибыли в пункт базирования надводных кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области.