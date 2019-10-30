В ВМФ России рассказали о строительстве не имеющих аналогов в мире кораблей

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал, что в стране строятся несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и больших десантных кораблей, а также не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны.

Так, по его словам, «прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ведёт строительство больших десантных кораблей проекта 11711», на судостроительном заводе «Северная верфь» строят «несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и последующие их модификации».

«На Средне-Невском судостроительном заводе для флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире», — отметил Евменов.

Он рассказал, что эти корабли «выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, манёвренностью и живучестью корабля».

Также адмирал сообщил, что в Санкт-Петербурге и Татарстане «активно строятся малые ракетные корабли проекта 22800».

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг» прибыли в пункт базирования надводных кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области.