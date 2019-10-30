Названы самые популярные черноморские курорты России в ноябре

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Крым стал самым популярным черноморским курортом в начале ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Tvil.ru.

Отмечается, что сервис проанализировал заказы клиентов и на основе этих данных выявил черноморские курорты России, которые наиболее востребованы для отдыха в праздничные выходные в ноябре.

В первую десятку наиболее популярных курортов попали крымские Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория, Саки, Судак, Керчь и Севастополь, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае.

Ранее в Ростуризме рассказали RT, в каких регионах России можно отдохнуть в период межсезонья — в конце осени и в начале зимы.

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