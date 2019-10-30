В иркутском Тулуне ветром сорвало кровлю с крыши жилого дома
«На улице Островского в городе Тулуне вследствие порывов ветра произошел срыв кровли на 2-подъездном пятиэтажном жилом доме на площади 600 квадратных метров. Повреждено 8 легковых автомобиле», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее URA.RU передавало со ссылкой на МЧС по Тюменской области, что в результате шквалистого ветра была «повреждена крыша школы №27 Тюмени, сорвало листы с кровли двух жилых домов в Абатском и Тюменском районах».