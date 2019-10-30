В иркутском Тулуне ветром сорвало кровлю с крыши жилого дома

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В Иркутской области в городе Тулуне из-за порывов ветра сорвало кровлю с крыши пятиэтажного дома. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«На улице Островского в городе Тулуне вследствие порывов ветра произошел срыв кровли на 2-подъездном пятиэтажном жилом доме на площади 600 квадратных метров. Повреждено 8 легковых автомобиле», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее URA.RU передавало со ссылкой на МЧС по Тюменской области, что в результате шквалистого ветра была «повреждена крыша школы №27 Тюмени, сорвало листы с кровли двух жилых домов в Абатском и Тюменском районах».

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