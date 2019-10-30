Шойгу проведёт заседание совета министров обороны стран СНГ в Баку

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 30 октября, проведёт в Баку заседание совета министров обороны государств-участников СНГ. Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщила пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская, в ходе заседания будет рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности.

Она рассказала, что планируется подвести итоги взаимодействия в военной сфере в 2019 году, а также рассмотреть проект концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года.

«Будут приняты решения в области топографического, метрологического, информационного обеспечения военной деятельности и других сферах», — сообщила Марковская.

Кроме этого, по её словам, «планируется согласовать совместные мероприятия на 2020 год и проанализировать ход подготовки знаковому событию совместной истории государств-участников СНГ — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Отмечается, что в заседании примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания Евразийского межправительственного совета призвал укреплять взаимодействие с соседними с СНГ странами.