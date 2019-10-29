В Домодедове экстренно сел пассажирский самолёт

В Домодедове вынужденно приземлился самолёт Thai Airways, который летел из Лондона в Бангкок. Как сообщили в аэропорту, одному из пассажиров стало плохо.

«Сегодня в 19:28 по московскому времени аэропорт Домодедово принял рейс авиакомпании Thai Airways, следовавший по маршруту Лондон — Бангкок. Самолёт совершил посадку в связи с ухудшением состояния одного из пассажиров», — цитирует пресс-службу аэропорта РИА Новости.

На месте стоянки самолёт ожидали врачи, пассажира госпитализируют, отметили там.

26 октября самолёт, следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, экстренно сел в Волгограде.

Также ФАН сообщало, что в Казани совершил вынужденную посадку самолёт Ташкент — Санкт-Петербург.