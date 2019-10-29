Суд в Самаре арестовал замглавы Куйбышевской железной дороги

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Железнодорожный районный суд Самары избрал меру пресечения в виде ареста в отношении первого замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.
Суд в Самаре арестовал замглавы Куйбышевской железной дороги
  • РИА Новости

«Избрать в отношении подозреваемого Атякина... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 27 декабря 2019 года включительно», — приводит заявление судьи Лидии Кривоносовой РИА Новости.

Подозреваемый отказался признать вину.

Ранее в Следственном комитете сообщили о возбуждении дела против Атякина и двух его сообщников.

Согласно версии следствия, в октябре подозреваемые требовали взятку в размере 1,2 млн рублей от представителя транспортной компании за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям и в случае отказа угрожали ему расторжением договора.

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