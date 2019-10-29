Названы направления, популярные для путешествий на поездах в России

Названы направления, популярные для путешествий на поездах в этом году в России, сообщает Nation News со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Чаще всего жители страны ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, которые лидировали и в 2018-м.

На четвёртом и пятом месте произошли изменения.

«В этом году стали чуть чаще путешествовать в Нижний Новгород, а Екатеринбург сместился на одну позицию вниз», — говорится в пресс-релизе.

Как рассказал директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов, четверть клиентов сервиса в 2019 году покупали билеты за 15 — 44 дня, что на 1% больше, чем годом ранее.

Ранее исполнительный директор проекта «Магазин путешествий» Ирина Бузина в беседе с Newinform рассказала о популярных направлениях на ноябрьские праздники.