Эксперт рассказала о росте популярности событийного туризма в России

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина в беседе с «Парламентской газетой» рассказала о росте популярности событийного туризма в стране.

«На конец 2018 года событийный туризм составил примерно 30% от всего рынка и продолжает активно развиваться», — заявила она.

Кроме того, сообщила Сутормина, растут показатели по экологическому туризму — в полтора раза увеличилось число туристов в Алтайском крае (до более 2 млн человек) и более чем в два раза в Иркутской области (до 1,5 млн человек).

Она также отметила рост данных по религиозному туризму, популярность сельскохозяйственного и агротуризма.

Ранее исполнительный директор проекта «Магазин путешествий» Ирина Бузина в беседе с Newinform рассказала о популярных направлениях на ноябрьские праздники.